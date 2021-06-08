Через три дня стартует чемпионат Европы по футболу, семь матчей которого будут проходить в Санкт-Петербурге. Как добраться до стадиона, какую фан-зону посетить и где посмотреть матчи с друзьями — рассказывает Nevasport.

Фан-зоны в Санкт-Петербурге

В Северной столице будут организованы две большие площадки, посетить которые совершенно бесплатно смогут все желающие: футбольная деревня на Конюшенной площади и фан-зона на Дворцовой, но она откроется только к четвертьфиналам.

А вот на Конюшенной приобщиться к футбольному празднику можно будет уже в первый день чемпионата: фан-фест откроется 11 июня в 12:00 мск.

Фан-зоны будут работать по тому же принципу, что и на ЧМ-2018: гости смогут посмотреть матчи на огромных экранах, посетить фуд-корты и торговые точки с фанатской атрибутикой. Площадка будет открыта ежедневно за исключением двух выходных — 25 и 30 июня.

Около ДС «Юбилейный» будет работать футбольный парк. Как обещают организаторы, в промежутках между матчами и в перерывах зрители смогут попробовать свои силы в турнирах на мини-поле и других футбольных конкурсах. Праздничное настроение будут задавать музыкальные выступления.

График работы фан-зон:

На Дворцовой площади: 2–3 июля, 6–7 июля (полуфиналы) и 11 июля (финал). Режим работы: с 18:00 до 00:00, открытие на вход — за три часа до начала матча.

2–3 июля, 6–7 июля (полуфиналы) и 11 июля (финал). Режим работы: с 18:00 до 00:00, открытие на вход — за три часа до начала матча. На Конюшенной площади: ежедневно с 11 июня по 11 июля (кроме 25 и 30 июня). Режим работы: с 12:00 до 00:00.

ежедневно с 11 июня по 11 июля (кроме 25 и 30 июня). Режим работы: с 12:00 до 00:00. Футбольный парк у ДС «Юбилейный»: ежедневно с 11 июня по 11 июля. Режим работы: будние дни — с 12:00 до 20:00, выходные — с 10:00 до 21:00.



Бары, где показывают футбол

Для тех, кто предпочитает наслаждаться футболом с комфортом и в компании друзей, в Петербурге будут работать кафе и бары, транслирующие матчи. Предлагаем список заведений, которые пользуются наибольшей популярностью среди болельщиков.

100 ярдов (Невский проспект, 35. Был открыт к чемпионату мира)

О, Спорт (Ул. Куйбышева, 26. Матчи часто проходят с живым комментарием)

Диккенс (Наб. р. Фонтанки, 108. В дни матчей выставляют дополнительный экран, что позволяет смотреть футбол на открытом воздухе)

Street Food Bar №1 (Университетская наб., 1. На входе в зал фанатов встречает фигура Лионеля Месси)

Beer House (Гражданский пр.. 36, Семь тв-панелей и обилие футбольной атрибутики).

Какие матчи пройдут В Петербурге? Как добраться до стадиона?

Так как Дублин не смог стать одним из принимающих городов, несколько матчей были перенесены в Санкт-Петербург. «Газпром-Арена», которая во время Евро-2020 будет называться стадион «Санкт-Петербург», примет следующие встречи:

12 июня – Бельгия — Россия (21:00 CET)

14 июня – Польша — Словакия (18:00 CET)

16 июня – Финляндия — Россия (15:00 CET)

18 июня – Швеция — Словакия (15:00 CET)

21 июня – Финляндия — Бельгия (21:00 CET)

23 июня – Швеция — Польша (18:00 CET)

2 июля – Четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET)

За день до старта чемпионата Европы откроется станция метро «Зенит» — ближайшая к стадиону. Она была введена в эксплуатацию перед чемпионатом мира, затем закрылась на реконструкцию. С 10 июня она снова будет открыта на вход и выход.

Кроме того, по шести маршрутам будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы.

Маршрут S1 доставит из аэропорта Пулково на Московский вокзал, Шаттл S2 довезёт на Крестовский остров с площади Восстания, S3 — со станции метро «Петроградская», S4 — со станции «Выборгская». Доехать до Спортивной улицы можно будет от станции «Чкаловская» на шаттле S6, а на улицу Рюхина добраться на шаттле S10 прямиком из петербургского аэропорта.