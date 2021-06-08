Американские баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не смогут выступит за сборную США на Летних Олимпийских играх в Токио.

Информацию об этом сообщает обозреватель The Athletic Джо Вардон со ссылкой на источник, который близок к обоим игрокам. «Леброн и Дэвис не будут играть за сборную США из-за ужасного сезона с травмами», — отметил Вардон. Также по информации журналиста, на Олимпиаде может сыграть Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», его участие оценивается как 50 на 50, поскольку в его карьере еще не было олимпийского золота.

Помимо этого в игре на Олимпиаде заинтересован игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, однако он не принял окончательное решение.

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.