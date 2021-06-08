Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Стало известно, в каких случаях сборная России и Украины смогут сыграть друг с другом на чемпионате Европы по футболу 2020.

В двух раскладах Россия и Украина могут пересечься в четвертьфинале Евро-2020, а еще в одном — в финале.

В первом случае сборная Украины выигрывает свою группу, а Россия занимает второе место. Обеим командам нужно преодолеть стадию 1/8 финала, и тогда они встретятся в четвертьфинальном матче в Баку.

Во втором случае сборная Украины занимает второе место в своей группе, а Россия в своей — первое. Вновь командам предстоит преодолеть стадию 1/8 финала, но соперники будут другими. При успешном проходе до 1/4 финала по этому пути сборные России и Украины сыграют друг с другом в Мюнхене.

В третьем случае, если команды будут разведены по разным сторонам сетки плей-офф, то смогут встретиться только в финале чемпионата Европы в Лондоне.