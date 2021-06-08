Президент UFC Дана Уайт отреагировал на выставочный бой экс-чемпиона мира по боксу, непобедимого Флойда Мейвезера против видеоблогера Логана Пола.

«Это был не чертов бокс. Спрос на такие вещи всегда будут. Всегда найдутся люди, готовые выложить 50 долларов за просмотр такого боя», — сказал Уайт, чьи слова цитирует сайт BJPenn.com.

«Представьте, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела сразиться с Амандой Нуньес? Это был бы невероятный бой. Но нужно отдохнуть от этого, черт побери», — заключил глава UFC.

Напомним, на площадке «Хард Рок Стэдиум» в Майами прошел выставочный бой Флойда Мейвезера против ютуб-блогера Логана Пола, победитель не был объявлен, поскольку Пол продержался все 8 раундов, а это было одним из условий поединка.