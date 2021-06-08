Петербургский «Зенит» в межсезонье с большой долей вероятности расстанется с аргентинским защитником Эмануэлем Мамманой.

Информацию об этом сообщает портал Bobsoccer. По данным портала, несмотря на скорый уход Маммана вернется в Санкт-Петербург из аренды и будет готовиться к новому сезону в составе «Зенита».

По итогам сезона-2020/21 «Зенит» не предложил контракты Юрию Жиркову и Станиславу Крапухину, а также продал в «Ростов» Данилу Прохина. Как сообщает портал, информация о других игроках основы, которые могут уйти в другие команды — Себастьяне Дриусси, Сердаре Азмуне, Андрее Луневе и Магомеде Оздоеве — является недостоверной.

Напомним, в сезоне-2020/21 «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.