В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» показали, как работает российская фигуристка Вероника Жилина над программой для нового сезона.

В «Инстаграме» школы появилась подборка фото, на котором Вероника работает с тренером Евгением Плющенко.

«Вероника Жилина внимательно слушает музыку, нужно на элементах обязательно попадать в акценты, постановка новой программы», — гласит подпись к подборке фото. Музыка пока держится в секрете, как и имя постановщика программы.

Напомним, Вероника Жилина перешла в академию «Ангелы Плющенко» вместе со своей сестрой Аленой в мае 2020 года. Сейчас в школе тренером работает и их мама Людмила Алферова. В прошлом сезоне Вероника Жилина неудачно выступила на первенстве России среди юниоров и на финале Кубка России.