В итальянском Римини на арене «Римини-Фьера» стартовал матч между женскими сборными России и Турции. Команды встречаются на предварительном этапе Лиги наций, игра началась в 13:00 по московскому времени.

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На данный момент сборная России под руководством Серджио Бузато занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков в шести матчах. В активе команды победы над Германией, Бельгией, Италией Доминиканой и Таиландом, в пассиве — поражения от Нидерландов, Бразилии и Японии.

Сборная Турции идет в лидерах турнирной таблицы, команда потерпела всего одно поражение — от команды Доминиканской республики. Турецкие волейболистки одолели Сербию, Италию, Польшу, Канаду, Германию, Китай и Таиланд.