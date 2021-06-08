Сборную Германии считают фаворитом любого турнира, в котором она участвует. Такое повелось давно, а последние лет 15 команда всегда оправдывала статус фаворита. Под руководством Йоахима Лёва сборная Германии выиграла чемпионат мира, брала серебро и бронзу чемпионатов Европы, а также бронзу чемпионата мира в ЮАР. Последний крупный турнир обернулся ужасом: невыход из группы и последнее место, кризис команды и тренерской мысли. Но Лёв уйдет из команды только в 2021-м: он пытался сделать перестройку в сборной и исправить собственные ошибки.

Почему у сборной Германии все же может состояться прощальный концерт при Йоахиме Лёве? Объясняет Nevasport.

У команды, которую собрал Лёв перед Евро-2020, нет каких-то серьёзных потерь. От поездки на турнир отказался капитан «Боруссии» Марко Ройс, но сейчас это не капитальный провал, как могло показаться в 2014 или 2016 годах — ведь футболист честно признался, что уже сильно устал и вряд ли сможет чем-то помочь команде. Сейчас в сборной собрались сильнейшие игроки, которых можно было найти, и вряд ли можно усилить команду кем-то дополнительно.

В команду вернулись ветераны Томас Мюллер и Матс Хуммельс, и это приободрило менее опытных игроков сборной. В их лице команда приобрела не только опытных профессионалов, но и тех, на кого другие могут равняться, с кем не так страшно выступать в обороне и можно придумать что-то более неожиданное в атаке. На воротах будет стоять поймавший в последних сезонах вторую молодость Мануэль Нойер.

В целом, у сборной на этом турнире сыграет отличный подбор футболистов в полузащите: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Лерой Сане, Эмре Джан, Тони Кроос — и это лишь те, кто скорее всего застолбит место в основном составе.

Помимо этого команда имеет разные варианты в нападении: на острие может выступить как Тимо Вернер, которому важно переключиться после неудач в «Челси», так и Кевин Фолланд, у которого получилось провести отличный сезон за «Монако» при Нико Коваче. В «товарняке» с Латвией немцы и вовсе начали матч без форварда — в центре нападения был выставлен Томас Мюллер, и это тоже жизнеспособный вариант.

Сам состав группы можно занести в минусы, но календарь для немцев — более-менее благоприятный. Самый сложный соперник у сборной Германии стоит первым матчем — это действующие чемпионы мира французы. Затем идут португальцы и только потом — венгры, которые считаются аутсайдерами группы. Это тоже может сыграть команде на руку: даже если в первом матче не получится, то дальше можно будет делать выводы и набирать очки. В последнем туре Франция и Португалия играют друг с другом, им соперник посложнее достался напоследок и игра может стать решающей.

Настрой Йоахима Лева — едва ли не основное, что может определить успех команды. Готов ли сам тренер пошуметь напоследок и громко хлопнуть дверью перед уходом из сборной? Почти вся его тренерская карьера прошла в национальной команде и все основные успехи связаны именно с Бундестим. Многие отмечали, что Лев отказался от своих принципов по составу только из-за того, что ему уже все равно, нужно лишь доработать контракт. Но возвращение тех же Мюллера и Хуммельса — это решение, которое работает на результат, а значит, Лёву не так уж все равно, как его подопечные выступят на Евро.

Главное сейчас — не перемудрить и не испугаться серьёзных соперников по группе со звёздами в составе. Немцы же всегда были сильны именно командой, так что в их силах разыграть все как по нотам. Желательно — мажорным.