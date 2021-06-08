Московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

Как гласит сообщение на официальном сайте клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. «Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере», — пишет пресс-служба.

Напомним, Джорджевич начинал карьеру в Черногории, а с 2012 года стал играть в России. Он подписал контракт с «Зенитом», но на протяжении семи лет играл в аренде за «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал».

В 2019 году Джорджевич присоединился к «Локомотиву», однако из-за серьезной травмы не смог закрепиться в основном составе и снова оказался в аренде в «Арсенале».

В минувшем сезоне форвард отыграл 14 матчей чемпионата России, в которых забил два гола.