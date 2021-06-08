Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал главу «Мерседеса» Тото Вольфа за нелестные отзывы о работе своей команды на Гран-при Азербайджана.

«Тото дал довольно громкие комментарии в минувший уик-энд. Он никогда не стесняется поджаривать свою команду в публичном пространстве, с чем я не согласен. Но это его прерогатива», — приводит слова Хорнера F1i.

Напомним, «Мерседес» провалил гонку в Баку, не набрав в ней ни одного очка. Валттери Боттас финишировал на 12-м месте, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон допустил ошибку на рестарте и в итоге стал лишь 15-м, пропустив вперед Никиту Мазепина и Мика Шумахера.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булла» Серхио Перес, а его напарник Макс Ферстаппен сошел из-за лопнувшей шины.