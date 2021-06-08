Российская теннисистка Елена Веснина раскрыла секрет успеха своего соотечественника Аслана Карацева, который в этом сезоне поднялся в топ-30 рейтинга АТР.

«Аслан — прекрасный пример игрока, который не сдаётся. Он продолжал упорно трудиться, верить и играл на турнирах поменьше. Его игра всегда была на месте. Просто потрясающе, что ему удалось совершить прорыв на Australian Open и дойти из квалификации до полуфинала», — приводит слова Весниной пресс-служба АТР.

По мнению спортсменки, пребывание в сборной России на командном турнире АТР Cup придало Карацеву уверенности в себе. Россия, напомним, стала победительницей того турнира.

Сегодня, 8 июня, Веснина и Карацев сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» в миксте. Их соперниками станут голландцы Деми Схурс и Весли Колхоф.

По словам Карацева, он рассчитывает сыграть с Весниной на Олимпийских играх в Токио.