Финское издание Ilta-Sanomat выразило недовольство организацией Евро-2020 в Санкт-Петербурге. В частности, авторы обратили внимание на то, что за отказ надеть маску болельщиков могут выгнать со стадиона, но при этом им разрешено пить пиво.
«Около 30 тысяч зрителей будут допущены на матчи в Санкт-Петербурге. Основное строгое ковидное требование касается ношения маски. Но в то же время на стадионе продаётся пиво, которое можно пить на своём месте. Но пить его, не сняв маску, не представляется возможным«, — говорится в публикации Ilta-Sanomat.
По мнению авторов издания, такие правила указывают на общую небрежность России в отношении коронавируса. Финны уверены, что большинство болельщиков приобретет пиво просто для того, чтобы сидеть без маски на протяжении всей игры.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля, Санкт-Петербург примет семь матчей.
Расписание матчей в Петербурге:
12 июня – Бельгия — Россия (21:00 CET)
14 июня – Польша — Словакия (18:00 CET)
16 июня – Финляндия — Россия (15:00 CET)
18 июня – Швеция — Словакия (15:00 CET)
21 июня – Финляндия — Бельгия (21:00 CET)
23 июня – Швеция — Польша (18:00 CET)
2 июля – Четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET)
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