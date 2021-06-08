Финское издание Ilta-Sanomat выразило недовольство организацией Евро-2020 в Санкт-Петербурге. В частности, авторы обратили внимание на то, что за отказ надеть маску болельщиков могут выгнать со стадиона, но при этом им разрешено пить пиво.

«Около 30 тысяч зрителей будут допущены на матчи в Санкт-Петербурге. Основное строгое ковидное требование касается ношения маски. Но в то же время на стадионе продаётся пиво, которое можно пить на своём месте. Но пить его, не сняв маску, не представляется возможным«, — говорится в публикации Ilta-Sanomat.

По мнению авторов издания, такие правила указывают на общую небрежность России в отношении коронавируса. Финны уверены, что большинство болельщиков приобретет пиво просто для того, чтобы сидеть без маски на протяжении всей игры.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля, Санкт-Петербург примет семь матчей.

Расписание матчей в Петербурге:

12 июня – Бельгия — Россия (21:00 CET)

14 июня – Польша — Словакия (18:00 CET)

16 июня – Финляндия — Россия (15:00 CET)

18 июня – Швеция — Словакия (15:00 CET)

21 июня – Финляндия — Бельгия (21:00 CET)

23 июня – Швеция — Польша (18:00 CET)

2 июля – Четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET)