Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

В сториз своего «Инстаграма» экс-спортсменка показала, как делает растяжку. Скорее всего, сейчас она находится в Монте-Карло (Монако) — именно оттуда она публиковала фотографии днем ранее.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.