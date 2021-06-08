Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу для Евро-2020. На футболки нанесено изображение границ страны с полуостровом Крым.

«От того, что Украина назовет Крым своим он таковым, конечно, не станет. Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние 7 лет он, к счастью, снова в составе нашей страны. А от того, что в Киеве кто-то будет повторять иное — ничего не изменится. Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на нее серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина», — приводит слова Жириновского «Спорт-Экспресс».

Политик добавил, что в качестве ответной меры он бы предложил сборной России нанести на футболки карту Российской империи, в территорию которой входила вся современная Украина. До 1917 года не использовалось даже слово «Украина», а её земли были обычными русскими губерниями, напомнил Жириновский.

Он также предложил российской команде выходить на поле под имперский гимн «Боже, царя храни!». По мнению Жириновского, это стало бы хорошим напоминанием о том, кому какие земли принадлежат.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в период с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.