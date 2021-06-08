В больницах Санкт-Петербурга заканчиваются ковидные койки за три дня до старта чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Фонтанка», 7 июня на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов дал поручение комитету по здравоохранению проработать вопрос о разворачивании дополнительных мощностей. На вчерашний день в стационарах было свободно всего 8% мест.

Смольный перестал публиковать информацию о заполняемости больниц за день до открытия Петербургского международного экономического форума. Последний отчет появился 2 июня, но в нем уже не было сведений о свободных койках, однако сообщалось о рекордной в этом году госпитализации — 510 человек за сутки.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021-го. В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей.

Расписание матчей в Петербурге:

12 июня – Бельгия — Россия (21:00 CET)

14 июня – Польша — Словакия (18:00 CET)

16 июня – Финляндия — Россия (15:00 CET)

18 июня – Швеция — Словакия (15:00 CET)

21 июня – Финляндия — Бельгия (21:00 CET)

23 июня – Швеция — Польша (18:00 CET)

2 июля – Четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET)