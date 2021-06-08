Петербургский «Зенит» намерен продолжить переговоры о новом контракте с полузащитником Юрием Жирковым. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

«Клуб с берегов Невы по-прежнему заинтересован в том, чтобы игрок продолжил карьеру в «Зените». Есть намерения вернуться к разговору после Евро», — сказал источник.

Напомним, контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. Футболист защищает цвета сине-бело-голубых с 2016 года, до этого он выступал за «Динамо», «Анжи», лондонский «Челси» и тамбовский «Спартак».

В сезоне-2020/21 37-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее Инна Жиркова, супруга игрока, сообщила о переезде из Санкт-Петербурга. У себя в «Инстаграме» она написала, что обязательно вернется в Северную столицу, но уже в качестве гостя.