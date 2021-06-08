Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу сегодня, 9 июня, проведёт встречу против команды Франции в рамках предварительного этапа Лиги наций 2021 года.

Начало матча назначено на 14:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Римини Фьера» в городе Римини, Италия.

Франция на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги наций, команда набрала 14 очков за 6 матчей. У сборной России на данный момент 13 очков, команда Туомаса Саммельвуо идёт на четвёртом месте. За 6 туров французы проиграли только однажды: в пятисетовом матче со сборной Сербии.

Сборная России уже дважды проиграла на этом турнире — сборным Японии и Польши. Для выхода в плей-офф по итогам предварительного этапа нужно будет удержать место в четвёрке сильнейших.