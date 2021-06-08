Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем и переговорам с английским «Лидсом».

В эфире грузинского телеканала «Рустави 2» Хвича отметил, что переговоры ведутся сразу со многими клубами и все в решающей фазе.

«Переговоры с «Лидсом» велись и могут продолжаться снова. Я не люблю говорить заранее. Для меня в этом возрасте самое важное — игровое время. Когда я получаю его больше, мое сердце трепещет», — отметил Кварацхелия, добавив, что в каждой сильной команде конкуренция высока, и для него это будет очень хорошо.

Футболист также подчеркнул, что он абсолютно уверен в себе и сделает все возможное, чтобы прославить страну и сделать себе имя.

Напомним, сейчас Хвиче Кварацхелия 20 лет, за «Рубин» он выступает с 2019 года.