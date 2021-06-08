Стало известно, в каком случае итальянская «Рома» примет решение приобрести иранского нападающего Сердара Азмуна из петербургского «Зенита».

Информацию об этом сообщает портал Corriere dello Sport. В летнее трансферное окно в «Роме» хотят усилить атакующую линию, и на данный момент приоритетный вариант — это итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти. По данным СМИ, недавно клуб из Турина отклонил предложение о продаже игрока.

Если переход Белотти из «Торино» в «Рому» сорвется по тем или иным причинам, то запасным вариантом как раз является форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун.

За «Зенит» Азмун выступает с 2019 года, в составе команды он успел стать трехкратным чемпионом России по футболу.