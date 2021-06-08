Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прибыл в расположение сборной Бельгии в преддверии Евро-2020.

Ранее футболист перенес операцию после перелома носа и левой глазницы, который заработал в финальном матче Лиги чемпионов. О своем прибытии в сборную Кевин рассказал в «Твиттере». «Как дела, Бельгия?» — написал он.

На пресс-конференции главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес сообщил, что Де Брейне чувствует себя хорошо. Перенесенная операция не помешает ему вернуться к активной работе — напротив, теперь футболист сможет быстрее приступить к подготовке.

«Всё было сделано в нужное время, и это позитивная новость для нас перед Евро. Всегда правильнее восстанавливаться медленно. Теперь нам придется осторожно наращивать темпы восстановления», — цитирует Мартинеса издание RTBF.

Точно известно, что Де Брёйне не сыграет со сборной России в первом туре группового этапа Евро-2020. Скорее всего, он сможет принять участие в игре против Дании.