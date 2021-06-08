Московское «Динамо» в скором времени объявит о переходе в клуб уругвайского защитника итальянского «Милана» Диего Лаксальта.

Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на итальянский источник, близкий к переговорам, а также источник, близкий к самому игроку. По данным СМИ, «Милан» и «Динамо» уже договорились о переходе футболиста, совсем скоро должно состояться официальное объявление.

Сейчас Диего Лаксальту 28 лет, сезон-2020/21 он провел в аренде в шотландском «Селтике», сыграв за клуб 26 матчей и забив один мяч. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в 4 миллиона евро.

На протяжении своей карьеры Лаксальт поиграл за несколько итальянских клубов — «Торино», «Эмполи» и «Болонью», за «Милан» он выступал с лета 2018 года, куда перешел почти за 14 миллионов евро.