Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Турции на предварительном этапе Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини-Фьера» сегодня, 8 июня, и завершилась в пяти партиях со счетом 2:3 (22:25, 25:22, 18:25, 25:18, 7:15).

На данный момент сборная России под руководством Серджо Бузато занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков в девяти матчах. Сегодняшнее поражение стало для команды четвертым, ранее россиянки уступили Нидерландам, Бразилии и Японии.

В активе сборной России победы над Германией, Бельгией, Италией, Доминиканой и Таиландом.

Что касается турецкой команды, она сохранила второе место с 21 очком, потерпев всего одно поражение — от Доминиканской республики. Ранее команда обыграла Сербию, Италию, Польшу, Канаду, Германию, Китай и Таиланд.