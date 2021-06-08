Центральный защитник «Вероны» Корай Гюнтер попал в сферу интересов московского «Динамо».

Как сообщает «Москва.ру» со ссылкой на журналиста Николо Скиру, главным кандидатом для москвичей по-прежнему остается Диего Годин из «Кальяри», однако уругваец не хочет покидать Италию.

26-летний Гюнтер защищает цвета «Вероны» с 2019 года, до этого он играл за «Дженоа», «Галатасарай» и дортмундскую «Боруссию». В минувшем сезоне он провел 27 матчей в Серии А, в 21 из них вышел на поле в стартовом составе. В его активе две голевые передачи.

По оценке известного портала «Трансфермаркт», трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. Его действующий контракт с «Вероной» рассчитан до 2023 года.