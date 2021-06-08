Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила», показы которого будут проходить в Сочи 1 июля по 30 сентября 2021 года.

Главную роль наряду с Загитовой исполнит продюсер проекта, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Также в спектакле примет участие Пётр Чернышев и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Ведущие музыкальные партии озвучат Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов.

Напомним, 19-летняя Загитова не соревнуется с декабря 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

Недавно Алина выступила в Японии с новым показательным номером. Выступление было приурочено к премьере фильма «Пальма», где фигуристка сыграла эпизодическую роль.