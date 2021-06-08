В Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата Европы по футболу обеззараживают общественный транспорт. Сегодня, 8 июня, проверили готовность автобусов, троллейбусов и трамваев, которым в ближайшее время предстоит перевозить большое количество гостей и жителей города.

«На полную мойку одной единицы подвижного состава — снаружи и внутри салона — требуется около 15-20 минут. Суммарно современный моечный комплекс способен пропускать до 30 единиц подвижного состава в час», — сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по транспорту.

Ранее сообщалось, что за три дня до старта Евро-2020 в Петербурге заканчиваются ковидные койки. По неофициальным данным, свободными остаются всего 8% мест в больницах.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021-го. В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей.

Расписание матчей в Петербурге:

12 июня – Бельгия — Россия (21:00 CET)

14 июня – Польша — Словакия (18:00 CET)

16 июня – Финляндия — Россия (15:00 CET)

18 июня – Швеция — Словакия (15:00 CET)

21 июня – Финляндия — Бельгия (21:00 CET)

23 июня – Швеция — Польша (18:00 CET)

2 июля – Четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET)