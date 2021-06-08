Пресс-служба московского ЦСКА поддержала журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, который не получил аккредитацию на чемпионат Европы-2020.

«Жаль, что Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Решили, что он первым получит аккредитацию на домашние матчи ЦСКА сезона-2021/22!» — гласит сообщение в твиттере армейцев.

О том, что Арустамян не аккредитован на Евро-2020, сегодня сообщил блогер Василий Уткин. Чтобы журналист получил допуск к работе на турнире, согласие должны дать местные оргкомитеты во всех странах. Аккредитацию Арустамяна заблокировал Баку.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Матч-открытие пройдет 11 июня, финал — 11 июля. Принимать соревнования будут 11 европейских городов, в том числе и Санкт-Петербург. В Северной столице состоятся семь матчей.