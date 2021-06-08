Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко озвучил главную задачу команды на предстоящем чемпионате Европы.

«Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру», — приводит слова Шевченко сайт УЕФА.

Тренер обратил внимание и на уровень Северной Македонии, которая обыграла сборную Германии в квалификации чемпионата мира. Эту команду нельзя списывать со счетов, уверен Шевченко.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021-го. Матч-открытие состоится 11 июня, финал — 11 июля.