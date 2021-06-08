Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала серию снимков и попросила выбрать лучший.

«Срочно нужна ваша помощь ???? Какой кадр лучше??) 1, 2 или 3?» — написала Солдатова.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. На планетарном форуме в 2018 году она завоевала золото в упражнении с лентой. Также в ее активе три золота чемпионатов мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018), три золота чемпионатов Европы в «командниках» (2015, 2017, 2019), звание чемпионки России-2016 и бронза чемпионата России-2014 в индивидуальном многоборье.

На последнем для себя ЧМ-2018 Солдатова взяла два золота (лента, командный турнир), серебро (мяч) и бронзу (индивидуальное многоборье). Гимнастка завершила карьеру в декабре 2020 года.