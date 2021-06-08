Сборная России по футболу продолжает подготовку к предстоящему Евро-2020. Сегодня, 8 июня, на тренировке присутствовали 27 игроков.

Защитники Фёдор Кудряшов и Илья Самошников остались в отеле и занимаются по индивидуальной программе, сообщает «Чемпионат». Остальные футболисты работают в общей группе.

Напомним, Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Болгарией, который завершился победой России со счетом 1:0. Защитник точно не сможет сыграть в первых двух турах группового этапа Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021-го. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.