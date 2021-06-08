Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Открытого чемпионата Франции в миксте. В полуфинальном матче они в двух сетах обыграли голландский дуэт Деми Схурс/Весли Колхов со счетом 6:4, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты. За это время российская пара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Голландцы записали на свой счет три эйса, пять раз ошиблись на подаче и сделали один брейк.

Соперниками Весниной и Карацева в финале станут американка Дезире Кравчик и британец Джо Солсбери.

Напомним, «Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 34 367 216 евро. Действующими чемпионами в миксте являются хорват Иван Додиг и представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша, они победили в 2019 году. На прошлом турнире трофей в миксте не разыгрывался.