Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Даниил Медведев после победы на ATP Cup. Фото: ATP Tour

Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Даниил Медведев после победы на ATP Cup. Фото: ATP Tour

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев огласил состав мужской сборной России на Олимпийские игры в Токио.

«У мужчин всё понятно — там в состав проходят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».

Напомним, Медведев является второй ракеткой мира и может возглавить рейтинг АТР, если выиграет «Ролан Гаррос». Ему может хватить и выхода в финал, если серб Новак Джокович вылетит раньше. Рублев перед стартом турнира в Париже занимал седьмое место в рейтинге, Хачанов — 25-е, Карацев — 26-е.

Ранее Тарпищев уже рассказывал о составе женской сборной России на Олимпиаду. В одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в паре — Елена Веснина, партнершей которой станет либо Кудерметова, либо Вера Звонарева.