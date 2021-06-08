Представители РФС в ближайшее время свяжутся с УЕФА. Это связано из-за формы сборной Украины, в которой она планирует сыграть на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, что ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко опубликовал форму национальной команды. Главная особенность экипировки заключается в том, что на её переднюю часть нанесено контурное изображение границ страны вместе с полуостровом Крым. Сзади под воротником нанесена надпись «Слава Украине!», а на внутренней стороне — «Героям слава!».

«Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что УЕФА с 2014 года разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политической ситуации между странами. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии в рамках группы С.