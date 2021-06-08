РФС обнародовал рейтинг арбитром по итогам минувшего сезона в РПЛ.

По его итогам судья Павел Кукуян является лучшим арбитром российского футбола на данный момент. Вторую строчку занял Сергей Иванов, третий — Сергей Лапочкин. Стоит отметить, что один из самых известных арбитров РПЛ Сергей Карасев расположился лишь на 11-й строчке.

Напомним, что в минувшем сезоне прогремело несколько судейских скандалов. Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц пожизненно отстранил от работы в российском футболе двух арбитров. Речь идет о Михаиле Вилкове и Станислав Васильев.

Известно, что сезон-2021/22 начнет 17 июля матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Игра пройдет в Калининграде.