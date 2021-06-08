Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от первого матча на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, что россияне 12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграют против бельгийцев.

«Бельгия сильный соперник с игроками классного европейского уровня. Игра будет хорошей. То, что матч пройдет в России — небольшой плюс для нас, болельщики будут гнать нас вперед», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Помимо Бельгии команда Станислава Черчесова на групповом этапе встретится с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.