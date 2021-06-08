Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:7, 6:2, 9:7.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Россиянка сделала пять эйсов и совершила две двойные ошибки.

За право сыграть в финале Открытого чемпионата Франции 29-летняя Павлюченкова поспорит с главной сенсацией этого «Ролан Гаррос» — 85-й ракеткой мира Тамарой Цидансек из Словении.

Напомним, что Павлюченкова и Рыбакина выступают вместе в парном разряде. 9 июне в 1/4 финала турнира они встретятся с Магдой Линетт из Польши и американкой Бернардой Перой.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил о том, что Павлюченкова попала в состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры в Токио.