Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от игры капитана «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы на предстоящем чемпионате Европы.

«Мастерство у Дзюбы есть, и когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдет в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной», — цитирует Кириченко RT.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе B, матчи которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Соперниками России станут Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).