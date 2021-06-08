Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев ответил на вопрос о том, что может помочь национальной команде на предстоящем чемпионате Европы.

«Командные действия, надо хорошо быть готовыми. Только командные действия и характер помогут нам добиться результата. Это фантастический турнир, будем делать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков», — передает слова Караваева «Матч ТВ».

Напомним, что для 26-летнего защитника Евро-2020 станет первым крупным турниром в карьере.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе B, матчи которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Соперниками России станут Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).