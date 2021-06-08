Главный тренер СКА и сборной России Валерия Брагин может лишиться своего поста в национальной команде. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Мы ищем варианты усиления тренерского штаба перед Олимпиадой в Пекине, необходимо качественное управление игрой», — сказал Ротенберг.

Валерий Брагин руководит сборной Россией с 2020 года. На прошедшем чемпионате мира в Риге российская команда под его руководством уступила уже на стадии 1/4 финала. Сборная России проиграла будущим чемпионам турнира — Канаде.

Напомним, что XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.