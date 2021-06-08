Бывший голкипер «Рубина» и «Тамбова» Сергей Рыжиков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Красава». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Красаву» в 2021 году основал бывший игрок «Крыльев Советов», а ныне блогер Евгений Савин. Со следующего сезона команда начнет свое выступление в ПФЛ. Стоит отметить, что Рыжиков занял свой пост два месяца назад — 7 апреля.

В марте этого года 40-летний Рыжиков покинул расположение «Тамбова», не дожидаясь окончания сезона, и объявил о завершении карьеры.

Помимо «Тамбова» Рыжиков выступал за «Сатурн», «Анжи», «Локомотив», «Томь», «Рубин» и «Крылья Советов». В составе казанского клуба Рыжиков дважды становился чемпионом России (2008, 2009). Также на счету вратаря одна игра в составе сборной России.