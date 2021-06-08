8 июня состоялось совещание президента Лиги Алексея Морозова с руководителями клубов, сообщается официальный сайт лиги.

По его итогам было принято решение сократить количество матчей в регулярном чемпионате на следующий сезон до 56. Уточняется, что команды проведут 46 матчей в двухкруговом турнире между всеми участниками и десять дополнительных игр внутри своей конференции. Напомним, что в минувшем сезоне команды сыграли по 60 матчей.

Сокращение обусловлено предстоящей Олимпиадой в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. В связи с этим регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен на 31 день.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между чемпионом минувшего сезона омским «Авангардом» и ЦСКА.