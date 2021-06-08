«Ривер Плейт» во второй раз пытается организовать возвращение в команду 25-летнего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, пишет TyC Sports. Напомним, что клубы уже вели переговоры по игроку в зимнее трансферное окно.

Известно, что аргентинская сторона хотела бы арендовать форварда у петербургского клуба. Однако «Зенит» готов рассмотреть варианты только с прямой продажей футболиста, так как его контракт истекает в июне 2022 года. Сам игрок признавался, что хотел бы вернуться в «Ривер Плейт» и готов пойти на сокращение зарплаты.

Себастьян Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне РПЛ он принял участие в 16 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.