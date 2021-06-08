Президент UFC Дана Уайт заявил, что рассматривает вариант с возвращением в организацию Ника Диаза, который является родным братом Нэйта.

«Не думал, что это произойдет, но похоже, Ник Диаз подерется в этом году в UFC. Мы хорошо пообщались, но еще ничего не решено», — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, что в 2015 году Диаз был дисквалифицирован на пять лет за употребление наркотиков, позже ему сократили этот срок на 18 месяцев. Однако 37-летний боец с тех пор ни разу не выходил в октагон. Ранее сообщалось, что он может подраться с Хамзатом Чимаевым. Всего на счету Диаса 26 побед при 9 поражениях, при этом последняя победа датирована 2011 годом, когда он победил Би Джей Пенна по очкам.