Президент Украины Владимир Зеленский высказался о форме национальной команды, в которой она выступит на предстоящем чемпионате Европы.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинский от Луганска до Ужгород, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина», — написал политик в своем Instagram.

Ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко опубликовал форму национальной команды . Главная особенность экипировки заключается в том, что на её переднюю часть нанесено контурное изображение границ страны вместе с полуостровом Крым. Сзади под воротником нанесена надпись «Слава Украине!», а на внутренней стороне — «Героям слава!».

Напомним, что УЕФА с 2014 года разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политической ситуации между странами. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии в рамках группы С.