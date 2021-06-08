Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски и хавбек «Болоньи» Маттиас Сванберг сдали положительные тесты на коронавирус в расположении сборной Швеции. Об этом сообщает портал Aftonbladet.

Напомним, что в состав сборной Швеции на предстоящий чемпионат Европы был вызван нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

Первый матч на европейском турнире шведы должны провести 14 июня против Испании, у которой положительный тест сдал капитан Серхио Бускетс. Помимо испанцев на групповом этапе скандинавы сыграют со Словакией и Польшей.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.