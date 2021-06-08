Нападающий сборной России отдает честь после забитого гола в матче с Испанией. Фото: соцсети

Нападающий сборной России отдает честь после забитого гола в матче с Испанией. Фото: соцсети

8 июня в Москве прошла открытая тренировка сборной России перед стартом чемпионата Европы. Её мог посетить любой желающий. После окончания занятий капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к пришедшим болельщикам.

«Огромное спасибо, что пришли посетить нашу тренировку. Ждем вас на матче с Бельгией и Финляндией. И спасибо огромное, что вы нас поддерживаете, это очень важно», – сказал Дзюба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе B, матчи которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Соперниками России станут Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).

Напомним, что «Газпром Арена» примет семь матчей европейского турнира.