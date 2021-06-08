Бывший форвард СКА, а ныне капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев стал самым ценным игроком завершившегося сезона в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Победитель определялся решением руководства лиги. На эту награду также были номинированы Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») и Дамир Жафяров («Торпедо»).

Вадим Шипачев выступает за «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 67 играх, заработав 74 (21+53) очка. В Кубке Гагарина «Динамо» вылетело на стадии 1/4 финала от СКА (1-4 в серии).

Напомним, что Вадим Шипачев пропустил прошедший в Риге чемпионат мира из-за травмы верхней части тела. Команда Валерия Брагина завершила свое выступление на мировом первенстве в 1/4 финала, уступив в овертайме будущем чемпионам — канадцам.