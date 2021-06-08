Сборная России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Осаке. Фото Instagram

Сборная России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Осаке. Фото Instagram

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что имена российских фигуристов на этапах Гран-при олимпийского сезона будут известны в начале июля. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Международного союза конькобежцев опубликовал календарь предстоящих соревнований. Известно, что первый этап серии состоится в Лас-Вегасе (США) с 20 по 24 октября. Москва примет шестой этап (26-28 ноября).

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме Россия заняла весь пьедестал в одиночном катании у женщин. Победу одержала Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева, бронзу завоевала Александра Трусова.

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.