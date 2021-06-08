37-летний вингер Рикарду Куарежма попал в сферу интересов самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «КП-Самара».

Отмечается, что Куарежма является хорошим другом Рикарду Алвеша, который выступает за «Крыльев». Также Куарежма записывал видеообращение самарцам перед финалом Кубка России, в котором они уступили «Локомотиву» (1:3).

С сентября 2020 года Рикарду Куарежма выступает за «Виторию Гимараэш». В минувшем сезоне чемпионата Португалии он сыграл 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Также португалец известен своей игрой за «Барселону», «Порту», «Интер» и «Челси».

По итогам прошлого сезона «Крылья Советов» стали чемпионами ФНЛ и вернулись в РПЛ.