Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеском матче против Болгарии, который состоялся в рамках подготовки к чемпионату Европы.

В одном из игровых эпизодов 33-летний француз повредил колено. Через некоторое время он рухнул на поле и не смог продолжить игру. На данный момент тяжесть травмы и сроки восстановления неизвестны.

Напомним, что Бензема был вызван в расположение сборной Франции впервые за шесть лет. Он не выступал за национальную команду с 2015 года из-за личного скандала с бывшим игроком национальной команды Матье Вальбуэна. Нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после этого отстранил Бензема от участия с матчах национальной команды.

Французы на чемпионате Европы попали в группу F, где сыграют против Португалии, Германии и Венгрии.