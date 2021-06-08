Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на московский клуб. Об этом пишут «РИА Новости».

Сообщается, что функционер требует выплатить ему выходное пособие по расторжению контракта, которое составляет 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. При этом известно, что ранее он уже получил от клуба 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.

Шамиль Газизов был генеральный директором «Спартака» с июль по декабрь 2020 года. Всего он проработал в московском клубе 153 дня. Весной 2021 года он вернулся в «Уфу», в которой работал до «Спартака» с 2012 года.

Напомним, что по итогам сезона в РПЛ «Спартак» занял второе место в турнирной таблице и завоевал право сыграть летом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.